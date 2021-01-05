Москва, , 18:17 — REGNUM В России пенсии за январь досрочно в декабре получили 11 млн человек (23% от общего числа получателей), заявил 5 января глава Минтруда Антон Котяков.

«Традиционно пенсии за первые январские дни доставляются досрочно. В конце декабря январские пенсии получили 11 млн человек — 23% от общего числа получателей», — сказал Котяков на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин.

Министр уточнил, что, начиная с 4 января, доставка пенсий в России осуществляется по привычному графику.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января прошла индексация пенсий неработающих пенсионеров. Так, пенсии выросли на 6,3% и составили 17 443,40 рубля. Всего проиндексированную пенсию получат более 36 млн граждан России.

С 1 января 2021 года индексация страховых пенсий составит 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. При этом средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году.