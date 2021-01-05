5 января 2021 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 18:35 — REGNUM В начале декабря издание РБК опубликовало основные тезисы «шокирующих прогнозов» датского Saxo Bank, выпускаемых ежегодно для мировой экономики, которые строятся на маловероятных и недооцениваемых событиях, но тем не менее способных серьезно повлиять на финансовые рынки. Одному из таких основных тезисов, в котором аналитики датского банка предполагают, что успешная вакцинация от COVID-19 может разрушить бизнесы, крайне удивился эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев, о чём сообщало издание «Экономика сегодня».

С Новым годом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В прогнозе зарубежных аналитиков говорится, что пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике. Доходности государственных и надежных корпоративных облигаций находятся на исторических минимумах, заставляя инвесторов переходить на рисковые активы. И тут выясняется, что во время пандемии экономика была перестимулирована, и после вакцинации она очень скоро перегревается. Растет инфляция, а безработица быстро падает. ФРС США позволяет доходностям длинных казначейских бумаг уйти вверх, потянув за собой и более рисковые облигации. Количество дефолтов по корпоративным бумагам поднимается до многолетнего максимума. Первыми рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе офлайновой розничной торговли.

Михаил Беляев выказал недоумение попытке аналитиков банка установить связь между массовой вакцинацией и катастрофическим состоянием глобальной экономики, заявив, что выявить такую связь довольно сложно, предположив, что, «видимо, датские исследователи исходили из предположений о том, что повсеместное применение вакцин в некоторых государствах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, будет иметь побочный эффект в виде трагических результатов».

«Я стою на совершенно иной точке зрения, которая подтверждается опытом применения некоторых вакцин. Конечно, были отдельные случаи, когда люди плохо переносят препараты, но на сегодняшний день фиксируются положительные результаты. Существующие препараты против коронавирусной инфекции разработаны в стартовом порядке, что подразумевает повышение эффективности вследствие неустанной доработки. Именно поэтому никакой катастрофы, способной вызвать дефолты и резкий скачок инфляции, ждать не стоит», — подчеркнул российский экономист.

Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако заметим, что данный прогноз датских аналитиков стоит расценивать как не более чем провокацию, привлекающую к себе внимание, чего, в принципе, и добивается каждый раз Saxo Bank, выдающий именно «шокирующие» прогнозы. В этой самой провокационной манере эксперты банка, одновременно перекладывая проблемы мировой экономики «с больной головы на здоровую», не признавая ее провалов, фактически всё же признают и открыто оглашают, что западные глобалисты ошиблись: их же оружие может обернуться против них же, та продвигаемая ими глобальная модель экономики за счет сокращения спроса и сжатия экономики предусматривала не только предел ресурсов, но и сокращение численности населения, мол, ресурсов мало, а нас — ртов много. Когда рассматриваешь прогноз датских специалистов с точки зрения такого вот признания положения вещей в мировой экономике, то становится понятным, почему они решили связать вакцинацию с будущими дефолтами компаний. Ведь не так страшна была сама пандемия, сколько ее последствия — период самоизоляции, действительно потребовавший от государств мер поддержки при наличии дефицита налоговых поступлений, а также повлекший разрушение привычной всем логистики торговли — конечно, по степени причинения урона, например, далеко не как 90-е пережитые Россией годы, но «истина», как говорится, «где-то рядом».

Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») Дарья Драй © ИА REGNUM

Вакцинирование вернет человечество к привычному образу жизни, во всяком случае, если мир не скатится к биологическим войнам. Оживление экономики отразится в росте спроса. Но выдержать его, действительно, скорее всего, смогут не просто или не столько самые стойкие, сколько не замешанные, условно говоря, в финансовых спекулятивных играх фондового рынка. Раздутые, по сути, на пустом месте и не имеющие под собой аналогичных стоимости акций активов, в общем-то именно вливания в такие компании позволяли США все эти долгие годы, так сказать, утилизировать инфляцию, которую в теории должно было вызывать беспорядочное печатание ничем не обеспеченных долларов, просто могут рухнуть. Правда, пожалуй, если бы не одно «но», заключаемое в криптовалюте. Не зря тот же «Фейсбук» разработал или разрабатывает собственную криптовалюту. К слову, в прошлом году в своих «шокирующих прогнозах» на 2020 год аналитики Saxo банка предсказывали подобные события, в частности, что для финансирования новых расходов администрации Дональда Трампа и ФРС придется раздуть до неимоверной величины дефицит бюджета. Однако есть вариант, что по мере углубления стимулирующих мер резко вырастет инфляция и с рынка начнут вылетать «компании-зомби», а также что акции стоимости оставят далеко позади акции роста (например, Facebook, Amazon, Netflix и Google). Поэтому заметим, что с этой точки зрения было бы гораздо предусмотрительнее присмотреться к другому, более важному, чем «разбор хода мыслей» аналитиков по поводу связки вакцинации с инфляцией, тезису, в котором аналитики предполагают, что в 2021 году Amazon «купит» Кипр. Мол, «из-за растущей неприязни чиновников Amazon переносет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и буквально «купит политическую власть на всех уровнях» в этой стране. Кипр же будет надеяться, что налоги корпорации позволят ей снизить отношение долга к ВВП, составляющее почти 100%. Amazon поможет Кипру «переписать» его налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налога на прибыль и других налогов. Однако европейские регуляторы заставят Amazon сменить методы работы. Кипру придется привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. В свою очередь США и другие страны в 2021 году пойдут в наступление на монополии, которые, как им кажется, стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов».

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») в шприце Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласитесь, наступать на «цифровые» монополии, которые, допустим, станут пользоваться куда большей популярностью, чем сам Кипр как оффшорная зона, куда действенней в случае нахождения производственных мощностей тех или иных национальных предприятий на территории национальных же государств, власти которых намерены воевать с «цифровым беспределом». В этом смысле инструментов для борьбы у ЕС и США может оказаться недостаточно.

Ну, а возвращаясь к тем прогнозам аналитиков, в которых они предпочитают говорить о том, что пандемия коронавирусной инфекции ускорила опасные процессы подрыва глобальной экономики, зачатки которых начали виднеться в период финансового кризиса, продлившегося с 2008 года по 2009 год, мол, Центробанки начали печатать всё больше денег, из-за чего ключевые ставки вплотную приблизились к нулю во всех развитых странах, и эти изменения подтолкнули инвесторов к рискованным активам, что в конечном итоге после отмены ограничений в результате роста инфляции приведет к быстрому ужесточению финансовых условий, которые и станут причиной банкротства слабых организаций, отметим, что отрицательные ставки, например, в Еврозоне действовали давно — очень задолго до пандемии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил отрицательные процентные ставки в 2014 году. В 2016 году его примеру последовал Банк Японии. То есть проблемы в мировой экономике действительно носили вялотекущий характер, «мало-помалу» снижая спрос, сужая рынки, порождая нищету, безработицу и, как следствие, приводя даже к физическому вымиранию людей, неспособных себя прокормить. Так, например, по данным Евростата, смертность населения стран ЕС в 2018 году превысила рождаемость: 5,3 млн человек умерли и 5 млн родились. При этом прирост в 1,1 млн человек был обеспечен только за счет мигрантов извне. Поэтому пандемия, каким бы ни был характер ее происхождения, является удобным прикрытием провала прежних механизмов «работы» мировой экономики, скорее всего, в первую очередь, являющегося следствием нарушения классических традиционных ее механизмов, когда говорят «демократия и рыночная экономика», а подразумевают отсутствие таковых или двойные стандарты. Вот и вытекают отсюда нелогичные и шокирующие прогнозы. Потому как логике в рыночной экономике при использовании нерыночных инструментов одними и запрете их использования для других нет места априори.

Сертификат о прививках от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Одно можно сказать точно, в России дело до отрицательных ставок не дошло, помощь властями оказывалась точечно и в случае повышения ключевой ставки российским ЦБ, что, как предполагают аналитики, предстоит сделать центробанкам многих государств для сдерживания инфляции, экономика России должна сдержать предстоящие удары сносно, чего не скажешь о США и Европе, хотя, конечно, бюджеты стран несопоставимы, и впереди, возможно, нас может ожидать еще немало сюрпризов.