Оренбург, , 17:08 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января начали действовать новые тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Взнос составляет от 6,03 рублей до 9,68 рубля за квадратный метр в зависимости от этажности здания.

Ремонт фасада Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Так, размер взноса для жителей трехэтажных домов установлен в размере 6,03 рубля, пятиэтажных домов — 7,65 рубля, домов выше пяти этажей — 9,68 рубля.

Тариф повысили на уровень инфляции. Добавим, что в 2020 году размер взносов на капремонт составлял от 5,64 рубля до 9,05 рубля.