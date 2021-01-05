Тверь, , 16:21 — REGNUM Электроснабжение более 8 тысяч потребителей восстановлено в Тверской области 5 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Тверской области продолжается ликвидация технологических нарушений на электросетях региона. На данный момент полностью восстановлено электричество в Нелидовском городском округе, Ржевском и Бежецком районах, Весьегонском, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах. Завершаются ремонтные работы в Калязинском, Кимрском, Лихославльском и Максатихинском районах», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 4 января на Тверскую область обрушился снежный циклон, который привёл к отключению электроэнергии в ряде районов. Утром 5 января энергетики сообщили о восстановлении энергоснабжения по основной сети.

По данным Минэнерго, на утро 5 января без электроснабжения оставались бытовые потребители в 1 028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов — около 18 720 человек.

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