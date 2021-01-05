Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Более 200 сотрудников американской компании Google создали профсоюз Alphabet Workers Union для защиты от увольнений и отстаивания других трудовых прав. Об этом сообщается на сайте новой организации.

В профсоюз вошли сотрудники Google и других подразделений холдинга Alphabet (материнская компания Google) из США и Канады. Созданная организация станет частью крупнейшего в США профсоюза работников связи и средств массовой информации Communications Workers of America.

Одна из организаторов объединения Ники Ансельмо напомнила, что созданию профсоюза предшествовала многолетняя борьба сотрудников Google за свои права, включая протесты против многомиллионных выплат руководителям и противодействие сотрудничеству с Пентагоном в рамках проекта Project Maven.

Отмечается, что в профсоюз смогут войти не только постоянные сотрудники подразделений Alphabet, но и подрядчики, нанимаемые компанией на временные работы. В Alphabet Workers Union объяснили, что в таком статусе пребывает до половины сотрудников Alphabet, лишаясь преимуществ, предоставляемых штатным сотрудникам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года более трёх тысяч сотрудников Google подписали коллективное письмо с протестом против участия компании в проекте Project Maven по разработке боевых технологий с использованием искусственного интеллекта для военных США.

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