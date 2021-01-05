Киев, , 15:56 — REGNUM Украина начала закупать электроэнергию на Белорусской АЭС, сообщили центральные СМИ страны со ссылкой на данные компании «Укрэнерго».

Согласно источнику, за первые четыре дня января украинскими компаниями было импортировано из Белоруссии 150 МВт-ч: закупки совершили компании ООО «ДЭ Трейдинг» и ООО «Днипросталь-энерго». Отмечается, что в январе импорт энергии из Белоруссии также планируют еще как минимум две компании — «ЭРУ Трейдинг» и «Энерджи Трейд Групп».

В декабре на Украине сняли ограничения на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, введенные весной 2020 года. Тогда власти заявили, что импорт из этих стран вызвал большой дисбаланс на энергетическом рынке страны.

Украинский экономист Алексей Кущ в своем комментарии припоминает, сколько критиков было в Киеве, которые смеялись над проектом по строительству белорусской АЭС.

«А сегодня мы получаем ток из первого энергоблока новой белорусской атомной станции. При этом своя «атомка» загнана как лошадь, которую попеременно стегали несколько «наездников». В 2030-м большинство атомных энергоблоков страны почти исчерпают свой ресурс… Мы смеемся над новыми проектами атомных реакторов, считая их «экономически нецелесообразными», но при этом покупаем у критикуемых стран дешевую атомную электроэнергию», — отмечает эксперт.

Кущ подчеркивает, что украинские олигархи хорошо понимают: именно цена энергоресурса — это ключевой фактор конкурентоспособности в стране, производящей в лучшем случае полуфабрикат, и, соответственно, через своих лоббистов они принимают нужные законы.

«Государственная политика нацелена на максимизацию цен на электроэнергию для всего остального бизнеса и уже для населения. Всё, что нам остается, — сверхдорогая по тарифу «зеленка» и тепловая генерация, тоже не дешевая. Лет через десять нас не нужно будет «завоевывать», достаточно будет просто вырубить «рубильник»», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что специфика ситуации состоит в том, что Украина, закупая электроэнергию, не признает президента Александра Лукашенко и фактически объявила Белоруссии политический бойкот, а также присоединилась к санкциям против республики.