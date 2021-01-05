Киев, , 15:29 — REGNUM Общее потребление природного газа на Украине в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров, сообщила пресс-служба компании-оператора ГТС Украины сегодня, 5 января.

В сообщении отмечается, что озвученный показатель на 3%, или на 1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Компания отмечает, что увеличение использования газа произошло за счет генерирующих компаний при производстве электроэнергии (+164% по сравнению с 2019 годом) и предприятий химической промышленности (+49%). В свою очередь, рост уровня потребления стал возможен из-за снижения цен на «голубое топливо» в мире и благоприятной конъюнктуры на международных рынках.

Для сравнения — в 2013 году общее потребление природного газа на Украине составило 50,4 млрд кубометров, из которых 20 млрд взяла промышленность, 17 млрд — население и бюджетные организации, почти 9 млрд кубометров — предприятия тепловой энергетики.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в 2020 году транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составил 55 млрд кубометров топлива, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Весь газ Украина покупает у европейских трейдеров по т.н. «реверсной» схеме.