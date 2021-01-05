Киев, , 15:02 — REGNUM В течение 2020 года в морских портах Украины было обработано почти 158,8 млн тонн груза, что на 1,14 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 января.

Ведомство уточняет, что перевалка экспортных грузов возросла до 122,8 млн тонн (+1,5%), каботажных возросла до 2,37 млн тонн (+10,7%). Вместе с тем зафиксирована отрицательная динамика импортных грузов — 23,63 млн тонн (-8,6%) и транзитных — 10 млн тонн (-9,1%).

Традиционно для Украины, лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы, руда и черные металлы.

По итогам 2020 года первое место занимают зерновые грузы, перевалка которых составила 48 млн тонн, что на 6,61 млн тонн или на 12,1% ниже показателя 2019 года. На втором месте — руда в объеме 44,22 млн тонн, что на 6,9 млн тонн (+18,5%) больше аналогичного показателя 2019 г. Перевалка черных металлов составляет 16,64 млн тонн (выросла на 8,6%).

ИА REGNUM напоминает, что в правительстве Украины планируют в течение ближайших 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны. В 2020 году были переданы в концессию два первых порта — Херсонский морской порт (передан компании «Рисоил-Херсон») и порт «Ольвия» (передан катарской компании QTerminals) в Николаевской области.