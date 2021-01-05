Киев, , 14:50 — REGNUM Украина в течение 2021 года должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) сумма порядка 1,67 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Фонда, которые сегодня, 5 января, приводят украинские СМИ.

Отмечается, что наибольшее крупные платежи — по 430 млн долларов — Украина должна сделать в марте и в сентябре.

Вместе с тем, по данным МВФ, в течение 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, Киев в любом случае будет придерживаться «принципов и тех обязательств, которые мы достигли с нашими международными финансовыми партнерами, с МВФ в частности».

При этом министерство финансов Украины рассчитывает получить очередной транша по программе МВД в сумме примерно 700 млн долларов также ориентировочно в марте 2021 года.

В конце декабря власти Украины и МВФ после долгого перерыва в отношениях провели переговоры о состоянии дел в нынешней программе сотрудничества. Ожидается, что переговоры продолжатся в январе после завершения новогодних каникул.