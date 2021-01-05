Киев, , 14:13 — REGNUM В 2020 году в общий фонд госбюджета Украины поступило 877,6 млрд грн, таким образом роспись выполнена на 102,2%.

Об этом сообщила 5 января пресс-служба министерства финансов, ссылаясь на оперативные данные государственной казначейской службы, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении министерства отмечается, что годовые показатели наполнения бюджета в 2020 году были обеспечены в полном объеме, несмотря на сложную ситуацию в начале года, когда в январе-апреле недопоступления в общий фонд госбюджета составили 44,2 млрд грн.

Минфин уточняет, что по платежам, взимание которых контролирует налоговая служба, поступления составили507,5 млрд грн, или 110,7% годовой росписи. Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали налог на добавленную стоимость (+40,2 млрд грн), налог на доходы физлиц и военный сбор (+6 млрд грн), а также акцизный налог с произведенной на Украине продукции (+4,8 млрд грн).

А вот поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 297 млрд грн, или 91,2% от годовой росписи.

ИА REGNUM напоминает, что еще в декабре премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономическая ситуация позволяет Украине выполнить бюджет 2020 года. Тогда же он заявил, что налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, а таможня пока отстает по плановым поступлениям, «но этому есть содержательные причины».