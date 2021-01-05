Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM Готовое жилье в Нижнем Новгороде за последний месяц подорожало в среднем на 3,1% или более чем на 2,3 тысячи рублей за квадратный метр, пишет «Gipernn.ru».

При этом средняя цена на вторичном рынке жилья по итогам 2020 года превысила 78,2 тысячи рублей за квадратный метр.

Наиболее сильно стоимость готового жилья увеличилась в Московском районе Приволжской столицы — на 3,4%. А наименьший рост цен наблюдался в Нижегородском районе — в среднем на 2,8%.

Самое дорогое жилье в Нижнем Новгороде, по данным аналитиков, по-прежнему остается в Нижегородском районе — свыше 92,7 тысячи рублей за квадратный метр, а наиболее доступное расположено в Сормовском районе — около 63,8 тысячи рублей за квадратный метр.