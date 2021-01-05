Минск, , 13:04 — REGNUM Товарооборот Белоруссии и Узбекистана в январе-ноябре 2020 года составил $225 млн., сообщили 4 января в пресс-службе посольства Белоруссии в Узбекистане.

«В январе — ноябре 2020 г. объем товарооборота Республики Беларусь и Республики Узбекистан составил 225 млн. долларов США (105,4 процента к уровню января — ноября 2019 года)», — сообщает источник.

$187,1 млн. (110,8%) составил объем экспорта белорусских товаров в Узбекистан, $37,9 млн. (85,1%) — объем импорта товаров из Узбекистана.

«Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное и составило 149,2 млн. долларов США», — говорится в сообщении.

За указанный отчетный период Белоруссия в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года нарастила экспорт мяса говядины в Узбекистан. Сумма экспорта мяса говядины в январе-ноябре 2020 года составила $38,6 млн.

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В 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли поставки в Узбекистан мяса птицы, в 1,8 раз — сухого молока, в 4,5 раза — сахара, в 8,5 раз — кондитерских изделий, в 2,4 раза — шоколада.

В 5,3 раза возросли поставки полимеров (сумма поставок $4 млн.), в 135,3 раза — предметов гигиены, в 117,8 раз — моющих и чистящих средств.

В ведомстве отметили, что Белоруссия закупает у Узбекистана хлопчатобумажную пряжу, трикотаж, свежую плодоовощную продукцию.

В 2020 году в 2,3 раза возросли поставки в Белоруссию арбузов и дынь из Узбекистана, в 2,2 раза — прочих свежих фруктов, в 3,7 раза — орехов, в 1,9 раза — абрикосов и черешни.

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