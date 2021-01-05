Минск, 5 января 2021, 13:04 — REGNUM Товарооборот Белоруссии и Узбекистана в январе-ноябре 2020 года составил $225 млн., сообщили 4 января в пресс-службе посольства Белоруссии в Узбекистане.
$187,1 млн. (110,8%) составил объем экспорта белорусских товаров в Узбекистан, $37,9 млн. (85,1%) — объем импорта товаров из Узбекистана.
За указанный отчетный период Белоруссия в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2019 года нарастила экспорт мяса говядины в Узбекистан. Сумма экспорта мяса говядины в январе-ноябре 2020 года составила $38,6 млн.
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В 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли поставки в Узбекистан мяса птицы, в 1,8 раз — сухого молока, в 4,5 раза — сахара, в 8,5 раз — кондитерских изделий, в 2,4 раза — шоколада.
В 5,3 раза возросли поставки полимеров (сумма поставок $4 млн.), в 135,3 раза — предметов гигиены, в 117,8 раз — моющих и чистящих средств.
В ведомстве отметили, что Белоруссия закупает у Узбекистана хлопчатобумажную пряжу, трикотаж, свежую плодоовощную продукцию.
В 2020 году в 2,3 раза возросли поставки в Белоруссию арбузов и дынь из Узбекистана, в 2,2 раза — прочих свежих фруктов, в 3,7 раза — орехов, в 1,9 раза — абрикосов и черешни.
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