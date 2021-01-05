Тверь, , 12:11 — REGNUM Электроснабжение потребителей на основной сети восстановлено в Тверской области по данным на утро 5 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

На данный момент продолжаются работы по устранению технологических нарушений в распределительной сети. Полностью восстановлено энергоснабжение потребителей в Нелидовском городском округе, Ржевском районе, Западнодвинском и Сандовском муниципальных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 января, на Тверскую область обрушился снежный циклон. Снегопады сопровождались перепадами температур до плюсовых. В результате лёд и снег, налипшие на линии электропередачи, создали экстремальную нагрузку.

Энергетики заблаговременно готовились к удару непогоды. С 2 января Тверской филиал «Россети Центр» функционировал в режиме повышенной готовности, с 4 января был введен особый режим работы. Действует оперативный штаб, который координирует работу служб и держит ситуацию на контроле. Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным министерству лесного хозяйства, министерству энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Тверской области оказать необходимое содействие энергетикам. На особом контроле находятся Весьегонский муниципальный округ, Кимрский, Рамешковский, Калининский районы, а также Кашинский городской округ.

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