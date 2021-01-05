Шанхай, Китай, , 11:49 — REGNUM Продажа автомобилей Model Y американской компании Tesla, произведенных в Китае, стартовали с января, сообщает агентство Синьхуа.

Как ожидается, фактические поставки автомобилей также начнутся этом месяцев. 7 января 2020 года американский производитель электромобилей запустил проект по производству автомобилей модели Model Y на шанхайской гигафабрике — первой фабрике, построенной за пределами США.

29 января Tesla открыла крупнейшую в мире станцию зарядки электромобилей мощностью 72 зарядных колонки в шанхайском районе Цзинань. На конец 2020 года автопроизводитель построил более 600 зарядных станций по всему Китаю.

Компания также планируется построить фабрику по производству зарядных станций в Шанхае, которая, как ожидается, начнет действовать с первого квартала 2021 года.