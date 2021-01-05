Москва, , 11:23 — REGNUM Размер максимального и минимального пособия по безработице на 2021 год останется на уровне 12 130 рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«В новом году размеры максимального и минимального пособий по безработице будут сохранены на прежнем уровне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более максимального уровня пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не больше пяти тысяч рублей.