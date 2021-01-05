5 января 2021 | Время чтения 4 мин

При всём критическом отношении к украинским профессиональным кадрам нельзя не признать: год назад, 30 декабря 2019-го, украинский «Нафтогаз» одержал победу над российским Газпромом, заставив его в течение ближайших пяти лет качать свой газ украинской газотранспортной системой (ГТС), а если даже и не качать, то всё равно оплачивать транзит (по принципу «качай или плати»). Прошел год, и можно делать первые выводы. К сожалению, они не столь оптимистичны для Киева, как первоначальные реляции.

Андрей Ганжа, , 12:44 — REGNUM Год назад действительно создавалось впечатление, что президент Зеленский фактически сохранил газотранспортную систему своей страны, которая, по прогнозам, должна была вскоре рухнуть и быть разобранной на металлолом. Но «договор от 30.12» позволил Украине использовать свою ГТС еще пять лет, прокачивая 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре года.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Скорее всего, это была цель не только Украины, но и России. Потому что жизнь показала: как бы ни надували щеки российские газовики в предвкушении пиплайнов, замещающих украинские, ГТС Украины по-прежнему востребована. Россия постоянно вела политические газовые войны с Киевом, но прокачка по украинской «трубе» за все годы украинской независимости, до кризиса 2008 года никогда не опускалась ниже 113 миллиардов кубов в год (1991-й), доходя до 141 миллиарда при президенте Кучме. Совершенно ожидаемое пике произошло в 2014-м, когда транзит рухнул до шестидесяти двух миллиардов кубов, но, как говорят у нас, на Украине, «хіба хочеш — мусиш» — и до 2017 года транзит уверенно рос, какими бы политическими комплиментами ни награждали друг друга кремлевские башни и киевские холмы.

России и сейчас нужна украинская ГТС, потому что эта труба нацелена на балканский и северо-итальянский рынок, куда агрессивно нацеливаются турки, предлагая газ из азербайджанского Шах-Дениза, прокачиваемого через турецкий газопровод ТАНАП. Уступать такой рынок неразумно.

Однако российские газовики не зря «надувают щеки», поскольку создание системы газопроводов, не дополняющих, а компенсирующих украинскую трубу, — это уже свершившийся факт. В 2019 году, комментируя «договор 30.12», бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаза», а ныне исполняющий обязанности министра энергетики Украины заметил, что, «по расчетам Оксфордского института энергетических исследований, Газпрома не хватало совсем немного, чтобы обходиться без транзита через Украину, даже без Северного потока — II».

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

Следовательно, при оценке газотранспортного положения Украины необходимо понимать, что Россия уже сейчас в состоянии отказаться от услуг украинской ГТС, но она ей необходима — хотя бы в контексте грядущей транзитной борьбы с Турцией за южноевропейский рынок.

Коронавирусный год внес в ситуацию свои коррективы, значительно снизив мировое потребление газа. Что и отразилось на итогах первого года исполнения договора между «Нафтогазом» и Газпромом. В 2020 году транзит российского газа по ГТС Украины упал до 55,8 миллиарда м3, что на 38% меньше, чем годом ранее. Но не это главное: в прошедшем году транзит газа был на 14% ниже предусмотренного «договором 30.12». При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем оговоренных по контракту мощностей. То есть впустую оплатил транзит 9,2 миллиарда кубов непрокачанного газа. А это, при стоимости прокачки российского газа в Европу ГТС Украины в $31,72 за тысячу кубов, составляет 291,82 миллиона долларов.

Потеря, конечно, обидная, но сохранение «окна» на южноевропейский газовый рынок того стоит. Ведь через украинскую трубу транспортировка туда российского газа обходится гораздо дешевле, чем доставка шах-денизского газа через ТАНАП (32 доллара против 70 у турок).

Да и эти потери, надо полагать, Россия компенсирует за счет своего газа, поставляемого на украинский рынок. Ведь уже вызывающие только раздражение рассказы о том, что импорт европейского газа на Украину в 2020 году вырос на 12% и составил 15,9 млрд кубометров — крупнейшими импортерами газа на Украину названы Словакия (10,2 млрд куб м.), Венгрия (4,2 млрд куб м.) и Польша (1,5 млрд куб м.), — это для тех, кто верит в бескрайние газовые месторождения под контролем Братиславы, Бухареста и Варшавы. Это уже давно секрет полишинеля: почти все «европейские поставки» — это прямой или виртуальный (ложный) реверс российского газа.

Газопровод Gazprom.ru

И следует понимать, что снижение транспортировки трубного газа через Украину (33,8 миллиарда куб. метров, или 38% в сравнении с предыдущим годом) куда более значительно, чем снижение экспорта Газпрома в дальнее зарубежье в целом (19,9 миллиарда кубов, или минус 10%). Это означает, что Россия переориентируется на Азию и заполняет в первую очередь «свои» экспортные трубопроводы. И если это не кризисная тактика, а осознанная стратегия, то будущее ГТС печально. Ведь не секрет, что ее уровень рентабельности долго рассчитывался как прокачка 60 миллиардов кубов в год, если ниже — «она может стать просто убыточной». Сейчас за счет повышения транзитного тарифа он значительно понизился. Но всё равно «шестьдесят миллиардов» для многих специалистов на Украине являются психологическим порогом.

А в 2020 году впервые за всю историю суверенной Украины ее газовый транзит опустился ниже этого порога.