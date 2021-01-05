Москва, , 10:50 — REGNUM Средний счёт за коммунальные услуги в российских городах сократился на 3% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

«Сокращение средней суммы платежа за ЖКУ стало возможным благодаря более короткому отопительному сезону из-за аномально теплых зимы и осени 2020 года. А также в период первой и второй волны пандемии многие россияне перебрались на дачи, что сократило потребление электричества и воды, снизив стоимость ЖКУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем значения одной квитанции за жилищно-коммунальные услуги в 2020 году составили 3170 рублей, тогда как в 2019 году эта сумма составляла 3267 рублей. Отмечается, что средняя сумма одного платежа за коммуналку наиболее сократилась в 2020 году в таких городах, как Калуга, где средний чек составил 1554 рублей, Пермь, где сумма составила 1128 рублей, и Краснодар — там соответствующее значение составило 1644 рубля.

В исследовании также отметили тренд отключения антенн и радиоточек в жилищах, что «также сказывается на незначительном сокращении среднего чека оплаты счета за ЖКУ».