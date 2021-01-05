Ижевск, , 10:28 — REGNUM В 2021 году Удмуртия начнет экспортировать молочные продукты в США. Соответствующая аккредитация в автоматизированной информационной системе «Цербер» Россельхознадзора России получена в канун Нового года, сообщает пресс-служба правительства республики.

В частности, в реестр экспортеров внесена компания «Милком», которая входит в структуру агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Планируются поставки пастеризованного молока и молочных коктейлей.

В настоящее время удмуртские молочные продукты уже поставляются в Казахстан, Армению, Белоруссию, Узбекистан и Китай.

По состоянию на 30 декабря 2020 года экспорт продукции АПК Удмуртии составил 4,67 млн долларов США, что соответствует 91,6% от плана. При этом по сравнению в прошлым годом объем экспорта в денежном выражении вырос почти в два раза, на аналогичную дату 209 года он составлял 2,92 млн долларов США.

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Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам января-сентября экспортировала в Китай молочную продукции на сумму 3,1 млн долларов США. В частности, за девять месяцев в КНР поставлено 110 тонн молока и молочных коктейлей. Этот показатель превышает прошлогодний уровень поставок за аналогичный период на 62%. В январе-сентябре прошлого года в денежном выражении экспорт удмуртской молочной продукции составил 1,9 млн долларов.

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