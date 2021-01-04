Вашингтон, , 21:28 — REGNUM Числа пассажиров авиалиний США в 2020 году сократилось на 61% или на 500 млн человек по сравнению с 2019 годом, 4 января сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Управление транспортной безопасности США сообщило, что в 2020 году через пункты досмотра в аэропортах прошли 324 млн человек. В 2019 году их было 824 млн.

Резкое снижение пассажиропотока связано с продолжающейся пандемией коронавируса, из-за которой были запрещены или ограничены полеты как за рубеж, так и внутри страны.

Читайте также: Китай скоро станет крупнейшим мировым рынком гражданской авиации — Boeing