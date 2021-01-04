Лондон, , 21:15 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 4 января — Brent подешевела до $51, WTI опустилась ниже $48 за баррель.

К настоящему моменту мартовские фьючерсы Brent упали в цене на 67 центов (1,29%), до $51,13 за баррель. Ранее в ходе торгов марка опускалась до сессионного минимума в $50,75 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подешевели на 83 цента (1,71%), до $47,69 за баррель. Минимум сессии WTI составляет $47,25 за баррель.

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