Нью-Йорк, США, , 20:47 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «красной зоне» 4 января, все основные индексы просели более чем на 2%.

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К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 649,63 пункта (2,12%), до 29 956,85 пункта. Индекс S&P 500 упал на 88,82 пункта (2,36%), до 3667,25 пункта. Индекс Nasdaq упал на 305,06 пункта (2,37%), до 12 583,22 пункта.

Откат индексов с новогодних максимумов связан как с общими проблемами из-за продолжающейся пандемии COVID-19, так и с рядом прогнозов по конкретным компаниям — в частности, по перспективам возвращения Boeing к полноценному выпуску лайнера 737 Max.

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