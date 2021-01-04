Тверь, , 20:20 — REGNUM Оказать всю необходимую помощь энергетикам при проведении восстановительных работ после сильных снегопадов поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя региональным министерствам лесного хозяйства, энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 января в пресс-службе правительства региона.

По поручению главы региона для устранений последствий снегопадов в Верхневолжье направлена дополнительная специализированная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Тверской области 4 января прошёл обрушился снежный циклон в сопровождении перепада температур с минусовых до плюсовых значений. В наибольшей степени непогода затронула Весьегонский муниципальный округ, Кимрский, Рамешковский, Калининский районы, а также Кашинский городской округ.

Отключений в основной сети удалось избежать. В аварийно-восстановительных работах задействованы 51 бригада энергетиков в составе 178 человек персонала и 72 единиц специализированной техники. Кроме того, задействованы передвижные дизель-генераторные установки для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов. В регионе ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. Усилена работа контакт-центра компаний и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону: 8−800−220−0-220.