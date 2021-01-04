Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM В Ростовской области запущен первый мусороперерабатывающий завод, расположенный в Волгодонском районе. Это первое из восьми предприятий, создание которых ведётся уже много лет. Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс принимает, сортирует и утилизирует мусор из Волгодонска и девяти близлежащих муниципальных районов, численность населения которых превышает 400 тыс. человек. Предприятие рассчитано на приём до 200 тыс. тонн отходов в год.

«Для Волгодонского МЭОКа уже подобран необходимый персонал. Всего комплекс будут обслуживать около 200 специалистов: от административного до рабочего. Также доставлена спецтехника на объект: бульдозеры, минипогрузчики, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные и вакуумные машины», — подчеркнула гендиректор группы компаний «Чистый город» Элла Кузьмина.

Объём инвестиций составил около 1 млрд рублей, более половины вложенных средств принадлежат региональному оператору — компании «ЭкоЦентр».

Власти заверили, что «строительство ещё семи комплексов будет вестись поэтапно до конца 2022 года».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года заместитель министра ЖКХ Ростовской области Ирина Ялтырева пообещала, что до конца 2020 года заработают два мусороперерабатывающих завода — в Мясниковском и Волгодонском районах.

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