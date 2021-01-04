Москва, 4 января 2021, 17:32 — REGNUM Большинство стран-членов ОПЕК+ выступает за продление на февраль текущего уровня добычи нефти. Об этом 4 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Большинство выступают за продление», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем он отметил, что у России на этот счет другая позиция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо заявил, что в 2021 году спрос на нефть может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), до 95,9 млн б/с.
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