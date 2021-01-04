Киев, , 16:12 — REGNUM Для получения финансовой помощи из-за январского локдауна к властям Украины официально обратилось более 480 тысяч человек, сообщил 4 января премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что заявки на получение помощи принимались до 31 декабря, и заявил, что 456 тысяч заявок уже профинасировано.

«Пока средства не перечислены преимущественно тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января», — заявил Шмыгаль.

Премьер также проинформировал, что государством уже выплачено в общем сложности 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря Верховная рада приняла законопроект о выплате единовременной помощи физлицам-предпринимателям в размере 8 тыс. грн (285 долларов). Оформление заявок на получение помощи стартовало 15 декабря.

Президент Зеленский предполагал, что такую помощь должны получить больше чем 700 тыс. предпринимателей.

Ранее власти Украины приняли решение о введении в стране полного локдауна с 8 до 24 января.