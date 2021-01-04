Киев, , 15:54 — REGNUM Украинская гривна в 2020 году «просела» по отношению к доллару США на 4,5 грн или 19,33% — с 23,69 грн до 28,27 грн за 1 доллар.

Соответствующие данные публикуют 4 января украинские СМИ со ссылкой на данные нацбанка.

Вместе с тем, гривна к евро за предыдущий год, согласно официальному курсу, просела на 8,32 грн, или на 31,49% — с 26,42 до 34,74 грн за 1 евро.

Отмечается, что по итогам 2020 года нацбанк Украины купил на межбанковском валютном рынке 4,929 млрд долларов, а продал 3,891 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что в госбюджете Украины на 2021 предусмотрен обменный курс на уровне 29,1 грн/долл.

Летом 2020 года, при смене главы нацбанка, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что недоволен слишком высоким курсом гривны.

«Миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции… Да, мы поддерживаем независимость национального банка Украины, но говорили всем: как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30 грн, а гривна вы видите какая у нас (на тот момент — на уровне 23−24 грн за доллар)», — заявил тогда Зеленский.