Таганрог, Ростовская область, , 15:33 — REGNUM 152 млн рублей выделено из бюджета Ростовской области на решение коммунальных проблем в Таганроге. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев.

Указанная сумма должна помочь приморскому городу решить вопросы, связанные с обеспечением водоснабжения и водоотведения таганрожцев. Уточняется, что средства будут перечислены муниципалитету при условии софинансирования из местного бюджета в размере более 50 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что первая техногенная авария на главном самотёчном канализационном коллекторе Таганрога произошла в марте 2018 года. В апреле 2019 года в муниципалитете был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с новой аварией на объекте. В январе 2020 года новые обрушения канализационного коллектора произошли в переулке Батайском и на пересечении улиц Сергея Шило и Ломоносова.

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