Москва, , 16:20 — REGNUM В 2020 году состояние российских миллиардеров увеличилось на 13,8 млрд долларов. Такие цифры приводит РИА Новости на основании данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Диего Ривера. Ночь богатых (фрагмент). 1928

Наиболее «прибыльным» месяцем для богачей из России стал декабрь. На последний месяц 2020 года приходится большая часть роста — 13,3 млрд долларов.

Больше других в 2020 году разбогател миллиардер Сулейман Керимов, чье состояние увеличилось на 4,85 млрд долларов. На втором месте Алишер Усманов, объем капиталов которых вырос на 4,46 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Алексей Мордашов, состояние которого возросло на 3,11 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день торгов 2021 года, 4 января, индекс Московской биржи обновил исторический максимум.

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