Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии в декабре 2020 года составил 2,4%, что ниже, чем в ноябре на 1%. Об этом говорится в опубликованном 4 января отчете Национальной службы статистики (Грузстат).

По данным ведомства, на низкий уровень инфляции оказало снижение стоимости коммунальных услуг, включая газо и энергоснабжение. В среднем в этой группе зафиксировали снижение цен почти на 22%.

В то же время в Грузии выросла стоимость услуг здравоохранения (9,6%). Также поднялись цены на продукты (6,8%), сигареты и алкоголь (8,6%) и на предметы домашнего обихода (9,5%).

Стоит отметить, что правительство Грузии в рамках антикризисной программы с ноября компенсирует населению оплату за коммунальные услуги, если семья за месяц не превысит установленные нормативы.