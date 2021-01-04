Пекин, , 14:28 — REGNUM Полиция Китая расследовала за 2020 год более 12,9 тыс. налоговых преступлений, в которые было вовлечено почти 150 мл юаней (около $23 млрд) денежных средств, сообщили 3 января в Министерстве общественной безопасности КНР.

Китай запустил национальную кампанию по борьбе с налоговыми преступлениями в более чем 100 крупных городах по всей стране в 2020 году, которая направлена на выявление мошеннических актов в области налоговых преференций и случаев ухода от уплаты налогов, среди прочего.

Полиция 19 регионов страны уровня провинции раскрыла 50 синдикатов, уличенных в подобного рода преступлениях на фоне эпидемии COVID-19, арестовав свыше 790 подозреваемых за прошедший год.