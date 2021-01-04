Москва, , 14:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству России до 1 февраля 2021 года проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам. Перечень поручений главы государства опубликован сегодня, 4 января, на официальном сайте президента РФ.

«ПравительствуРоссийской Федерации… представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров», — сказано в поручении российского лидера.

Напомним, что из-за непростого экономического положения в стране, пенсии работающим пенсионерам перестали индексировать с 2016 года. Тогда нужно было сократить дефицит Пенсионного фонда.

С 2019 года началось повышение пенсионного возраста в России. На протяжении всего 2020 года неоднократно поднимался вопрос о том, что индексацию пенсий работающим пенсионерам нужно вернуть. Тем более, что при внесении поправок в Конституцию России в основном законе страны была закреплена обязательная индексация пенсий.

В самом конце 2020 года Владимир Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. На встрече речь зашла об индексации пенсий работающим пенсионерам, президент пообещал решить этот вопрос.