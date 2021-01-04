Киев, , 13:58 — REGNUM Остатки средств на едином казначейском счете Украины по состоянию на 1 января 2021 года составили примерно 12 млрд гривен, сообщило 4 января государственное казначейство страны.

В сообщении отмечается, что в декабре этот показатель составлял 19,8 млрд грн, т. е. за последний месяц предыдущего года казна «потеряла» 7,7 млрд грн, или 40,4% средств.

Стоит отметить, что на 1 января 2020 года остатки на едином казначейском счете Украины составляли 17,5 млрд гривен, что более чем на 30% больше, чем сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря правительство Украины начало выплаты компенсаций бизнесу и предпринимателям за локдаун, который будет введен в стране с 8 по 25 января. Предварительно было заявлено, что деньги смогут получить более миллиона украинцев, каждый из которых может рассчитывать на сумму 8 тыс. грн (около 285 долларов).