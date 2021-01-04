Киев, , 13:20 — REGNUM В 2020 году транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины составил 55 млрд кубометров топлива, что на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Соответствующие данные 4 января опубликовала компания-оператор ГТС Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом объёмы транспортировки газа из Европы на Украину за 2020 год составили 15,9 млрд кубометров, и это на 12% больше по сравнению с 2019 годом.

Оператор ГТС Украины подчеркивает, что «Газпром» полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно действующему транзитному контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати».

На Украине также озвучили ключевые факторы столь резкого снижения транзита газа — запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на «голубое топливо» в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

ИА REGNUM напоминает, что новое транзитное соглашение Украины и России было подписано в конце 2019 года на следующие пять лет. Согласно документу, «Газпром» обязался прокачать через Украину 65 млрд кубометров газа в 2020 году (если объемы прокачки меньше, российская компания все равно должна оплатить транзит 65 млрд кубометров) и по 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах.