Москва, , 11:58 — REGNUM В 2020 году граждане России и организации получили 2,5 трлн рублей дополнительно к уже имевшимся средствам. Об этом 4 января сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Как следует из данных, рост объёма банкнот превысил 20%, что является максимальным показателем минимум за десять лет. В 2010 объём новых наличных достиг 1,16 трлн рублей, что было на 25,1% больше показателей 2009 года.

Рост наличности эксперты издания связывают с «серой» экономикой, подогретой пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами. Они коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах. Изменения ожидаются с 10 января 2021 года.

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