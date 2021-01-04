Москва, , 11:00 — REGNUM В первый день торгов 4 января 2021 года индекс Московской бирже установил новое рекордное значение. Соответствующая информация приведена на официальном портале торговой площадки.

Так, по состоянию на 10:52 её индекс увеличился на 1% и составил 3322,32 пункта.

Подобная динамика происходит на фоне роста цен на энергоносители. Стоимость нефти марки Brent выросла на 2,3% — до 53 долларов за баррель, обновив максимальное значение с марта 2020 года.

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