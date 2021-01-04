Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев завизировал постановление, согласно которому в рамках программы госгарантий 22 заболевания подлежат бесплатному лечению. Документ опубликован на портале правовой информации.

Действие постановления распространяется на три года (2021−2023). В перечень заболеваний для бесплатного лечения вошли, в частности, беременность, роды, послеродовой период и аборты; инфекционные и паразитарные болезни; травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин; болезни нервной системы; симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям; врожденные аномалии.

Расходы на программу в 2021 году запланированы в объеме 84,7 млрд рублей, в 2022 году — свыше 87 млрд рублей, в 2023 году — 92 млрд рублей. Оплата медуслуг будет производиться за счет бюджета и полиса ОМС. Норматив на одного человека в 2021 году составит 19,3 тыс. рублей, в 2022 году — около 19,9 тыс. рублей, в 2023 — 21,1 тыс. рублей.