Москва, , 10:51 — REGNUM В первый день торгов 2021 года курс российского рубля укрепился и к доллару и евро. Данные о курсе национальной валюты на 4 января приводят Московская биржа.

Так, по состоянию на 10:30 курс американской валюты упал на 91 копейку составив 73,5 рублей за доллар. Курс европейской валюты уменьшился на 1,35 рубля и составил 90 рублей за евро.

Укрепление рубля происходит на фоне повышения стоимости нефти на мировых рынках.

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