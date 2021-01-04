Пекин, , 10:39 — REGNUM Производство бумаги и картона в Китае выросло на 8% в годовом исчислении до рекордных 11,83 млн тонн в ноябре 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, за первые 11 месяцев года производство бумаги в Китае выросло суммарно на 0,5% в годовом исчислении до 105,08 млн тонн.

Производство картона и бумаги также значительно восстановилось в период с июня 2020 года. Только за октябрь прошлого года производство взлетело на 8,1% в годовом исчислении, что является самым быстрым месячным показателем с марта 2016 года.

Кроме того, согласно данным статистического ведомства страны, выпуск газетной бумаги в Китае взлетел на 13,5% в годовом исчислении до 84 тыс. тонн в ноябре прошлого года.