Киров, , 10:36 — REGNUM Банкротный иск к ООО «Стрижевское перерабатывающее предприятие» арбитраж Кировской области планирует начать рассматривать после устранения недочётов. Заявление оставлено без движения до 4 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от кировского ООО «Топливно-заправочная компания» поступило в суд 28 декабря 2020 года, а 31 декабря стало известно, что оно оставлено без движения. Истцу указали на то, что не приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также представленное сообщение «о намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве опубликовано 24.11.2020 года», то есть на дату подачи иска «установленный тридцатидневный срок истёк, а содержащиеся в сообщении сведения утратили силу».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Стрижевское перерабатывающее предприятие» учреждено в марте 2015 года для распиловки и строгания древесины. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец — Александр Барбарин, руководитель — Дмитрий Ворончихин, который указан как ликвидатор. В ЕГРЮЛ актив числится как находящийся в стадии ликвидации с 5 ноября 2020 года. На начало 2020 года на предприятии трудились более 30 человек.