Ульяновск, , 10:20 — REGNUM От налоговой инспекции к министерству финансов Ульяновской области только за декабрь 2020 года в арбитраж региона поступило почти 20 исков. Во всех случаях речь идёт «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». К производству судом пока приняты не все дела, передаёт ИА REGNUM.

Три исковых заявления были поданы межрайонной инспекцией ФНС №8 по Ульяновской области 30 декабря 2020 года. Одновременно с их подачей истец заявил ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока и потребовал выдачи исполнительных листов. Детали споров пока неизвестны.

Помимо этого, за декабрь 2020 года этой же инспекцией к минфину региона было подано 16 схожих претензий.

Так, к примеру, 12 января 2021 года будет рассмотрено одно из таких дел. ИФНС требует признать незаконным бездействие, выразившееся «в неприостановлении операций по счетам должника» — «Карсунской районной больницы имени врача В. И. Фиошина». Помимо этого, от минфина требуют «приостановить операции по всем лицевым счетам должника, включая лицевые счета структурных (обособленных) подразделений, до момента исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов» за счёт имеющихся на счетах средств.

Схожие требования будут рассмотрены 19 января 2021 года и в отношении «Социально-реабилитационного центра им. Е. М. Чучкалова».