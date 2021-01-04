Волжск, Марий Эл, 4 января 2021, 09:52 — REGNUM Власти Волжска (Марий Эл) потребовали от застройщика безвозмездно устранить недостатки долевого объекта и выплатить штраф. Иск к ООО «Волжский домостроительный комбинат» арбитраж Марий Эл до 20 января 2021 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.
Иск от администрации Волжска был подан 10 декабря 2020 года. От компании потребовали «безвозмездно устранить недостатки объекта долевого строительства» и выплатить штраф, но размер последнего не сообщается. Третьим лицом в спор приглашено ООО «Управляющая компания «Альтер». О каком объекте идёт речь, пока неизвестно.
Исковое заявление оставили без движения в связи с тем, что истец нарушил порядок досудебного урегулирования спора.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волжский домостроительный комбинат» учреждено в сентябре 2013 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Уставный капитал — 390 тыс. рублей, владелец с марта 2019 года — Владислав Морсин, директор — Ильнур Сафин. В единой системе жилищного строительства нет данных о построенных или строящихся объектах данной компании.