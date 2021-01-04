Волжск, Марий Эл, , 09:52 — REGNUM Власти Волжска (Марий Эл) потребовали от застройщика безвозмездно устранить недостатки долевого объекта и выплатить штраф. Иск к ООО «Волжский домостроительный комбинат» арбитраж Марий Эл до 20 января 2021 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

Иск от администрации Волжска был подан 10 декабря 2020 года. От компании потребовали «безвозмездно устранить недостатки объекта долевого строительства» и выплатить штраф, но размер последнего не сообщается. Третьим лицом в спор приглашено ООО «Управляющая компания «Альтер». О каком объекте идёт речь, пока неизвестно.

Исковое заявление оставили без движения в связи с тем, что истец нарушил порядок досудебного урегулирования спора.

«Применительно к претензии №6235 от 03.12.2020 арбитражный суд отмечает, что она отправлена только 07.12.2020 года и по ней не истёк предусмотренный законодательством тридцатидневный срок. Следует учитывать, что срок рассмотрения претензии не подлежит одностороннему изменению и должен соблюдаться как кредитором, так и должником. При этом ответчик вправе дать ответ на претензию в любой момент в пределах установленного законом или договором срока», — отмечается в определении суда.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волжский домостроительный комбинат» учреждено в сентябре 2013 года для покупки и продажи собственной недвижимости. Уставный капитал — 390 тыс. рублей, владелец с марта 2019 года — Владислав Морсин, директор — Ильнур Сафин. В единой системе жилищного строительства нет данных о построенных или строящихся объектах данной компании.