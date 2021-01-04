Пекин, , 09:51 — REGNUM Береговая охрана Китая раскрыла 774 уголовных дела в 2020 году, что на 14% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Береговой охране Китая, было рассмотрено за это время в общей сложности 1046 дел о контрабанде различного типа. Было изъято 42 тыс. тонн нефтепродуктов, 34 тыс. тонн замороженной продукции и 65 тыс. коробок сигарет на общую сумму 8,9 млрд юаней (около $1,36 млрд).

Береговая охрана страны также нарастила меры сотрудничества с соответствующими органами власти для борьбы с незаконной добычей донного песка, рыбной ловлей и свалкой отходов.