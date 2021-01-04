Москва, , 09:40 — REGNUM Белоруссия уже в 2021 году может поставить часть экспортных объёмов нефтепродуктов через порты России. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, переговоры между РФ и Белоруссией возобновились в августе 2020 года после санкций Литвы в отношении белорусских чиновников.

Новак допустил, что поставки нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году.

«На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» поддерживают европейские страны и компании, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак заявил, что «Северный поток – 2» будет завершён