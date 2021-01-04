Саратов, , 08:59 — REGNUM Саратовский арбитраж 21 января 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск, поданный к ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод». Рассмотрения дела откладывалось с конца ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Истцом выступило саратовское ООО «НобиК», которое работает в сфере торговли. В качестве обоснования своих претензий истец называл долг в размере 2 271 454,49 рубля, который он просил включить в третью очередь кредиторов. Управляющего для процедуры наблюдения — первого этапа несостоятельности предлагалось выбрать из пензенской ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига».

Позднее в рамках слушаний было заявлено ходатайство о процессуальном правопреемстве с ООО «Нобик» на правопреемника — ИП Прохоров Р. В в связи с заключением договора уступки права требования.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Саратовский металлообрабатывающий завод» было учреждено в Саратове в октябре 2013 года для производства металлических дверей и окон. Уставный капитал — 20 тыс. рублей. Владельцы — Екатерина Лихачева (85% доли с марта 2019 года) и Татьяна Скорынина. Директор с ноября 2020 года — Сергей Решетников. На начало 2020 года на предприятии числились почти 40 рабочих.