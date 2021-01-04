Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбургской области отмечен значительный рост числа безработных. Согласно данным минтруда региона, в январе 2020 года на учете состояли 13 685 безработных, в октябре — уже 70 257, сообщает портал orsk.ru.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В службах занятости такой небывалый рост объясняют тем, что в целях поддержки граждан было увеличено пособие по безработице. По предварительной информации, в конце 2020 года число безработных пошло на спад.

Добавим, рынок труда в 2020 году испытал большие потрясения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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