Абакан, , 09:12 — REGNUM По мнению хакасского журналиста и общественного деятеля Александра Мяхара, политические и экономические итоги 2020 года в Хакасии являются «крайне печальными».

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"В Хакасии растёт госдолг, увеличиваются коммерческие кредиты, республика стала антилидером страны в наполнении бюджета собственными доходами, не возникает новых значимых предприятий и производств, даже реализация национальных проектов трещит по швам», — отметил Александр Мяхар в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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По его словам, о многом говорит и произошедший в 2020 году арест эксминистра и замглавы республики Сергея Новикова.

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Обратил внимание собеседник ИА REGNUM и на растущие тарифы для населения на фоне «поднятии заработных плат и уровней содержания чиновников и министерств».

Ещё одним громким скандалом 2020 года, по словам журналиста и общественного деятеля, стала ситуация, связанная с нарушением прав представителей СМИ. Журналисты пожаловались на «воспрепятствование законной деятельности журналистов со стороны региональных органов власти и представителей партии КПРФ».

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«Всё это уже получило федеральную огласку, и ответы СК и прокуратуры на запросы председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинтшейна в этом направлении явно будут частью нового политического сезона 2021 года», — отметил Мяхар.

Он подчеркнул, что в 2020 году в Хакасии масштабные выборы муниципальных депутатов показали кризис всех политических партий:

«Кандидатов буквально искали днём с огнём».

"Я считаю, что главный политический итог — 2020 для республики в том, что сама Хакасия стала походить внутренне на политическое болото, а внешне — на подопытную мышку, на ошибках которой все учатся, и которую, по большому счёту, никому не жалко», — комментирует Александр Мяхар.

Отвечая на вопрос о главном событии 2020 года в регионе, он подчеркнул, что положительным моментом является «начало процесса отставки главы Хакасии»:

"Этот процесс инициирован простыми гражданами, а не политическими партиями, что явно отвечает запросу всего общества, в котором доверие всем партиям падает. Во-вторых, это объективно назревшее решение».

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Напомним, в октябре 2020 года Контрольно-счётная палата Хакасии рассмотрела вопросы реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года.

«Выводы палаты по результатам мониторинга свидетельствуют о фактическом бюджетном исполнении по 26 региональным проектам 46,3% от планируемого годового объёма бюджетных средств. По сравнению с первым полугодием 2020 года до 47,5% увеличилось исполнение за счёт средств федерального бюджета, до 40,6% за счёт средств регионального бюджета и до 77,3% за счёт средств бюджетов государственных внебюджетных фондов», — говорилось в сообщении.

Аудиторы обратили внимание на отсутствие освоения средств по восьми региональным проектам в сфере цифровой экономики, системы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, жилья и других. По 12 региональным проектам на тот период имелась кредиторская задолженность на общую сумму свыше 90 млн рублей.

Состояние исполнения 20 региональных проектов, по мнению КСП Хакасии, уже на начальном этапе реализации содержало риски недостижения целевых показателей, заданных результатов или неосвоения бюджетных средств в полном объёме.

Добавим, по состоянию на 1 декабря 2020 года госдолг Хакасии составлял 22,482 млрд рублей, по состоянию на 1 февраля 2020 года — 20,734 млрд.