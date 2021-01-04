Ижевск, , 08:23 — REGNUM Арбитраж Удмуртии 19 февраля 2021 года начнёт рассматривать иск министерства здравоохранения республики к одному из поставщиков фармацевтической продукции по государственному контракту. От краснодарской компании требуют замены товара и выплаты небольшого штрафа, передаёт ИА REGNUM.

Иск к ООО «Принципиальные решения» был подан в конце декабря 2020 года. Третьим лицом в спор пригласили «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Министерство потребовало замены товара и взыскания «37 989 руб. 96 копеек штрафа по государственному контракту от 22.06.2020 года №08135000001200077640001».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в Краснодаре в январе 2018 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Владелец и директор — Ольга Бойко. Компания успела выступить поставщиком в 155 договорах, подписанных в разных регионах. С минздравом Удмуртии в конце июня 2020 года был заключён контракт на поставку 18 наименований различных наборов для анализов. Стоимость контракта составляла 379 899,62 рубля.