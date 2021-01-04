Саранск, , 06:00 — REGNUM До 21 января 2021 года в Мордовии планируют восстановить работу 118 рубежей контроля безопасности дорожного движения. Чтобы успеть в срок, работы в Саранске и Зубово-Полянском районе республики продолжаются и в новогодние каникулы, передаёт ИА REGNUM.

Накануне, 3 января 2021 года, глава республиканского правительства Владимир Сушков проинспектировал работы в столице региона, где планируют в целом оборудовать девять комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включая камеры на одном из оживлённых участков — пересечении улиц Пушкина и Веселовского.

Сушков поручил в первую очередь восстановить работу камер на оживлённых трассах. Перед этим была актуализирована генеральная схема размещения стацрубежей.

В работе задействованы бригады из Челябинской и Нижегородской областей.

Напомним, задача — восстановить комплексы до 21 января — в конце декабря 2020 года была поставлена врио главы Мордовии Артёмом Здуновым. На профильном совещании отмечалось, что в состав рубежей входят 207 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Из имеющихся комплексов работают только 94, а ещё 113 требовали ремонта.

Использование рубежей позволяет не только выявлять нарушения правил дорожного движения, но и фиксировать нарушения с подложными или изменёнными государственными знаками. Последнее часто используется для совершения преступлений. Таким образом, рубежи могут помочь и с раскрываемостью уголовных дел.