Пенза, , 03:52 — REGNUM Поставщик газа — ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» в преддверии новогодних праздничных каникул обратилось в арбитраж региона с пятью исками к двум должникам, с которых судебными приказами попросил взыскать долги. За 12 дней до этого было подано шесть заявлений ещё к одной компании. Часть требований поставщика энергоресурсов была удовлетворена, а часть ещё на рассмотрении, передаёт ИА REGNUM.

29 декабря 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» подало пять исков, три из которых к ООО «Партнёр», которое занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, но при этом «прописано» по адресу квартиры. Два иска были поданы к ООО «Теплоресурс» из Лунинского района, которое работает в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. 30 декабря часть требований была удовлетворена и судебные приказы выданы.

Ещё за 12 дней до подачи этих претензий в суд поступило шесть заявлений к ООО «Федеральная управляющая компания». Речь шла о взыскании задолженности по оплате газа для целей выработки тепловой энергии автономной котельной.

Напомним, ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» входит в дивизион компании «Газпром».