Минск, , 23:19 — REGNUM В Белоруссии в 2021 году федеральный бюджет получит дополнительно порядка $ 390 млн от увеличения ставок некоторых налогов и отмены льгот на фоне борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава минфина республики Юрий Селиверстов.

«Мы приняли точечные меры, они заключаются в пересмотре отдельных льгот», — сказал он в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, в большей мере это касается отмены некоторых льгот или их пересмотра в отношении НДС.

«Это все временные меры на период пандемии, эти льготы, в том числе по НДС, по всей стране дадут примерно до 1 млрд рублей (около $390 млн)», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии приняли законопроект «Об изменении Налогового кодекса», который предусматривает значительное увеличение налогового бремени на субъекты хозяйствования и расходов населения республики.

В том числе под предлогом «дополнительных мер для компенсации расходов на борьбу с COVID-19» повышается ставка налога на прибыль для операторов сотовой связи и «оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи» с 18% до 30%.

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